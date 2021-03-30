أمير سعودي يطالب بوضع حد لـ"منحطين" يتطاولون على ملوك سابقين وأمراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود، الاثنين، سلسلة تغريدات طالب فيها بوضع حد لمن وصفهم بـ"منحطين" يتطاولون على ملوك سابقين وأمراء وأعياء في الآونة الأخيرة.

1️⃣ في الآونة الأخيرة أصبحنا نرى بعض المنحطين يتطاولون على رموز ضحت من أجل الوطن من ملوك سابقين رحمهم الله وأمراء وشيوخ وأعيان فالصمت عن هؤلاء وعدم وضع حد لهم ولأفكارهم وعدم الضرب بيد من حديد عليهم سنجدهم في المستقبل يتطاولون على الجميع بلا استثناء لأنهم مجموعة مأجورة وحاقدة

وقال الأمير في تغريدته: "في الآونة الأخيرة أصبحنا نرى بعض المنحطين يتطاولون على رموز ضحت من أجل الوطن من ملوك سابقين رحمهم الله وأمراء وشيوخ وأعيان فالصمت عن هؤلاء وعدم وضع حد لهم ولأفكارهم وعدم الضرب بيد من حديد عليهم سنجدهم في المستقبل يتطاولون على الجميع بلا استثناء لأنهم مجموعة مأجورة وحاقدة".

2️⃣ بعضهم يستخدمون الحقوق والنسوية كمطية لتحقيق أهدافهم فلم نرى منهم أي حديث عن الحقوق بل جلَّ حديثهم أفكار شاذة أو الإساءة للدين أو للوطن ورموزه يستخدمون هذا ذريعة الحقوق من أجل كسب المنظمات الغربية في صفهم إذا تمت محاسبتهم

وتابع قائلا: "بعضهم يستخدمون الحقوق والنسوية كمطية لتحقيق أهدافهم فلم نرى منهم أي حديث عن الحقوق بل جلَّ حديثهم أفكار شاذة أو الإساءة للدين أو للوطن ورموزه يستخدمون هذا ذريعة الحقوق من أجل كسب المنظمات الغربية في صفهم إذا تمت محاسبتهم".

وفي سباق منفصل، كان الأمير سطام قد تطرق للاختلافات الفكرية في تغريدات سابقة، الأحد، قال فيها: "أنا أتفهم أن تكون هناك اختلافات بالآراء في مسألة ما دامت الغاية سليمة ولمصلحة العباد لكن هناك فرق بين اختلاف الآراء وبين من يطعن ويشكك في ثوابت الدين وأركانه بل وصل فيهم الغباء والفجور بالإساءة للذات الإلهية فهؤلاء في الحقيقة حاقدين على الدين لكنه يخفون هذا الأمر".

وتابع الأمير حينها قائلا: "أنا اتفهم أن الشخص قد يخطئ في تصرف ما أو يقوم ببعض الذنوب فنحن لسنا معصومين من الخطأ لكن المشكلة بمن يبرر هذه الأخطاء ويجعل من الحرام حلالاً فقط ليرضي شهواته وأفكاره المنحرفة بل تجد منهم من يحاول تمييع الدين والضرب بثوابته ليصبح الحرام مع الوقت أمراً عاديا وغير منكر لدى العامة.."