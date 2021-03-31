وزير الخارجية الأمريكي: نثني على حل السودان مشكلة مظالم ضحايا الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحل السودان قضية مظالم ذوي ضحايا الإرهاب، مشيرا إلى أن واشنطن تتطلع لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسط أنباء عن دفع الخرطوم مبلغ 335 مليون دولار المنصوص عليها في اتفاق رفع السودان عن قوائم الإرهاب.

وقال بلينكين عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نثني على جهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان لحل نظالم ضحايا الإرهاب طويلة الأمد".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي في التغريدة نفسها قائلا: "نتتطلع إلى بدء حقبة جديدة في علاقاتنا الثنائية"، حسب قوله.

وينص شرط رفع السودان عن قوائم الإرهاب على دفع الخرطوم مبلغ 335 مليون دولار أمريكي لضحايا تفجير السفارتين في شرق أفريقيا وحادثتين آخريين.

وكان قد قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 19 أكتوبر/تشرين ثاني من عام 2020، إن اسم السودان سيرفع عن قوائم الإرهاب بمجرد دفعها للمبلغ المتفق عليه.