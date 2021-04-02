الكويت تمدد منع دخول غير المواطنين إلى البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—مددت السلطات الكويتية، الخميس، منع دخول غير المواطنين إلى البلاد ضمن الإجراءات التي تتخذها في مواجهة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

استثناءاً مــن أحكـام قـرار مجلـس الوزراء رقم (123/ أولاً / 1 ) بتاريخ 22/2/2021 بشأن إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية يسمح بالخروج من تلك المنافذ للفئات التالية:

-المواطنين أصحاب الماشية المتواجدة عبر المنافذ على أن يتم تقديم ما يثبت ملكيتهم لتلك الماشية، كما يسمح أيضاً لمرافقيهم من العمالة المنزلية -المقيمين في البلاد (المغادرة فقط)

جاء ذلك في جلسة لمجلس الوزراء، الخميس، مصدرا قرارات أتت كالتالي:

أولاً:

1- الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 8 /4 /2021 على أن يبدأ الساعة السابعة مساءاً وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، وذلك حتى صباح يوم الخميس الموافق 22 /4 /2021، وسوف يتم مراجعة هذا القرار في حينه وبعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد.

2- السماح أثناء فترة الحظر الجزئي خلال شهر رمضان المبارك بالتالي:

‌أ) خدمة التوصيل للمطاعم والمقاهي ومراكز تسويق الغذاء من الساعة السابعة مساءاً حتى الساعة الثالثة صباحاً.

‌ب) من الساعة السابعة مساءاً وحتى الساعة العاشرة مساءاً فترة مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية.

‌ج) التسوق بنظام حجز المواعيد لدخول الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية من الساعة السابعة مساءاً وحتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

3- تكليف الجهات المعنية - كلاً في مجال اختصاصه - بتنفيذ ما جاء بالقرار.

ثانياً:

استثناء من أحكـام قـرار مجلـس الوزراء رقم (123/ أولاً/1) بتاريخ 22 /2 /2021 بشأن إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية يسمح بالخروج من تلك المنافذ للفئات التالية :-

1- المواطنين أصحاب الماشية المتواجدة عبر المنافذ على أن يتم تقديم ما يثبت ملكيتهم لتلك الماشية، كما يسمح أيضاً لمرافقيهم من العمالة المنزلية.

2- المقيمين في البلاد (المغادرة فقط).