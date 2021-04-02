لجين الهذلول تغرد: عدت للمربع الأول بلعبة العلاقات

الشرق الأوسط
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لجين الهذلول
Credit: @LoujainHathloul

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت الناشطة السعودية المفرج عنها مؤخرا، لجين الهذلول، الجمعة، إنها عادت "للمربع الأول في لعبة العلاقات"، مرفقة صورة GIF ساخرة بأن ذلك "ليس مرحا".

جاء ذلك في تغريدة باللغة الإنجليزية للهذلول على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت: "إلى جانب التسونامي الذي أركبه (أتزلج عليه) عدت الآن إلى المربع الأول في لعبة العلاقات.. ليس مرحا.. ليس مرحا على الإطلاق".

وتابعت الهذلول في تغريدة أخرى باللغة الفرنسية ناشرة مقطعا كوميديا ومعلقة باللغة الفرنسية: "لهؤلاء الذين قالوا لي تفقد واحدا تجد عشرة.. إليكم هذا".

وأطلقت السلطات السعودية سراح لجين الهذلول في 10 فبراير/ شباط الماضي بعد قضاء 1001 يوم في السجن. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد قضت في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسجن لجين لمدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة.

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