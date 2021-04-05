دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير سطام بن خالد آل سعودي على تقارير ربطت المملكة العربية السعودية بمحاولات لزعزعة أمن واستقرار الأردن كان ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين جزءا منها، وفقا للحكومة الأردنية.

مواقف السعودية ثابتة وداعمة لدولة #الأردن الشقيقة ما يقوم به بعض الحاقدين المأجورين في الصحف الوضيعة من محاولة بث الفتنة بين الدولتين والشعبين ستفشل بالتأكيد في النهاية 🇯🇴🇸🇦🇯🇴🇸🇦🇯🇴🇸🇦🇯🇴🇸🇦 https://t.co/NaqDWXDeoB

وقال الأمير سطام في سلسلة تغريدات: "مواقف السعودية ثابتة وداعمة لدولة الأردن الشقيقة ما يقوم به بعض الحاقدين المأجورين في الصحف الوضيعة من محاولة بث الفتنة بين الدولتين والشعبين ستفشل بالتأكيد في النهاية".

الصحف التي تحاول بث الفرقة والإشاعات بين الشعوب العربية سؤالي لها ما هو الهدف الذي تسعى من أجله فما تقوم به خدمة لأعداء العرب لأنها تزرع الحقد بين الشعوب والمصيبة أن هذه الصحف تدعي العروبة, يجب علينا كشعوب عربية كشف هذه الصحف وايقافها عند حدها حتى يفشل المشروع التي تعمل من أجله.

واستشهد الأمير السعودي بتصريحات للعاهل الأردني باتصال مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأعرب فيها عن "خالص شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته وعلى موقف المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وفي تغريدة منفصلة قال الأمير سطام: "الصحف التي تحاول بث الفرقة والإشاعات بين الشعوب العربية سؤالي لها ما هو الهدف الذي تسعى من أجله فما تقوم به خدمة لأعداء العرب لأنها تزرع الحقد بين الشعوب والمصيبة أن هذه الصحف تدعي العروبة، يجب علينا كشعوب عربية كشف هذه الصحف وايقافها عند حدها حتى يفشل المشروع التي تعمل من أجله".

وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، قد ذكرت بتقرير الأحد: "تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالات هاتفية، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس اللبناني العماد ميشال عون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعربوا فيها عن تضامن بلادهم التام مع الأردن، بقيادة جلالته، وتأييدهم لجميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وأضاف تقرير الوكالة الأردنية: "كما تلقى جلالته اتصالات هاتفية مماثلة من سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت".

ويذكر أن الأجهزة الأمنية الأردنية اعترضت اتصالات بين ولي العهد السابق حمزة بن الحسين - الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني - ودائرته المباشرة، وأطراف خارجية لتنفيذ خطة من شأنها التأثير على استقرار البلاد، بحسب نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي، الأحد.