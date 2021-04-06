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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر النائب العام في العاصمة الأردنية، عمّان، أمرا بحظر النشر بقضية الأمير حمزة بن الحسين سواء على وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.

نائب عام عمان : حظر النشر في القضية المرتبطة بصاحب السمو الملكي #الأمير_حمزة وآخرين حتى يصدر قرار بخلاف ذلك حظر النشر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي،ونشر وتداول أي صور أو فيديوهات، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية #عاجل #الأردن https://t.co/GrwyKi5wME

جاء ذلك في بيان نشرته صفحة التلفزيون الأردني الرسمي، ذكر فيه: "نائب عام عمان: حظر النشر في القضية المرتبطة بصاحب السمو الملكي الأمير حمزة وآخرين حتى يصدر قرار بخلاف ذلك".

وأضاف البيان: "حظر النشر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو فيديوهات، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية".

ويشار إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد يوم على إصدار الديوان الملكي الأردني بيانا قال فيه إن الأمير حمزة بن الحسين وقع عليه يؤكد فيه أنه يضع نفسه بين يدي العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مشددا على التزامه بالدستور الأردني.