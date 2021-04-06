أمير سعودي يرد على تغريدة "أمور تسربت للإسلام عبر الإسرائيليات"

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية تعبيرية لنساء يرتدين النقاب
Credit: AMR NABIL/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، تفاعلا بعد تغريدة تطرق فيها إلى ما وصفه بـ"أمور" دخلت على الإسلام عبر "الإسرائيليات".

وقال الحمد في تغريدته: "اليهودية هي الأقسى على المرأة، فآدم طرد من الجنة بسبب حواء، والحمل والولادة والمخاض عقوبة لها، وهي تعتزل تماما أيام الحيض، وأداة الشيطان في الوصول إلى مأربه. كل هذه الأمور تسربت إلى الإسلام من خلال الإسرائيليات. ترك اليهود أنفسهم هذه الخزعبلات، عدا طوائف قليلة، وطبقها أكثر المسلمين.."

تغريدة الحمد جاءت في رد على تغريدة نشرها صاحب حساب عبدالله عبدالعزيز الماجد، حيث نشر صورا بتعليق قال فيه: "إذا كان مقياس الستر العفة والاحتشام هو التلفع بالسواد فلا أستر ولا أعف ولا أحشم من نساء يهود الحريديم".

من جهته عقّب الأمير سطام بن خالد آل سعود على تغريدة الحمد قائلا: "الخزعبلات التي تتحدث عنها الأن لم نقرأها لا بالقرآن ولا السنة, بل كرم الإسلام المرأة وكلنا يعرف كيف كانت تعامل قبل الإسلام في الحقيقية ما تتحدث عنه الأن هو الخزعبلات التي تسربت إلى عقلك وأصبحت تهذي بما لا تدري فنصيحتي لك أن تغسل عقلك من هذه الخزعبلات بديتول".

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