دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت إيران، الخميس، عن تفاصيل جديدة حول مهاجمة سفينة "سافيز" في البحر الأحمر ملقية الضوء على مشاهدات أحد ملاحي السفينة قبل وقوع الهجوم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن موقع "نور نيوز" قول أحد ملاحي السفينة: "قبل يوم من الحادث كانت هنالك مروحية مجهولة حامت ما بين 5 الى 10 دقائق في أطراف السفينة".

وتابع الملاح الذي لم يكشف التقرير عن اسمه: "في يوم الحادث وبعد مضي نحو 4 ساعات من الهجوم على السفينة، قام زورقان سريعان مجهولان ما بين الساعة 10 الى 11 صباحا بالدورية قرب السفينة.

ولفت تقرير الوكالة الإيرانية إلى أنه "وبناء على تصريحات أحد ملاحي السفينة فانه في حال ضلوع المروحية المجهولة في دعم الهجوم على السفينة الايرانية سافيز فمن المرجح ان تكون هنالك دولة اخرى متورطة في الحادث".

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية قد ذكرت في تقرير، الأربعاء أن سفينة "ساويز" تعرضت لهجوم في البحر الأحمر وأن الهجوم تم بواسطة "لغم لاصق"، وفقا لتصريحات مصادر لم تسمها.