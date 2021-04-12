فاوتشي: سيظهر قريبا أن هناك احتمال ضعيف أن ينقل الأشخاص الذين تلقوا اللقاح فيروس كورونا لأشخاص غير ملقحين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر إبراهيم موسى لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل في مصر، صباح الاثنين، وذلك بعد إعلان نقله إلى مستشفى في مدينة عدن اليمنية عقب إصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف بـ"كوفيد-19".

وزارة الهجرة المصرية، أصدرت بيانا على لسن الوزيرة نبيلة مكرم، قالت فيه: "في إطار عمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على رعاية مواطنينا بالخارج، تتابع الوزارة حالة الكابتن إبراهيم يوسف لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق، والذي أصيب بفيروس كورونا أثناء عمله في اليمن مدربا لفريق الصقر اليمني، ودخل على إثرها إحدى المستشفيات هناك، إلا أن حالته الصحية احتاجت مزيدًا من الرعاية ما استدعى نقله إلى مستشفى عدن".

وأضاف البيان: "تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بشكل مباشر مع أسرة الكابتن إبراهيم يوسف، وأكدت لهم أن الوزارة في متابعة مستمرة لحالته وقد استجابت على الفور لاستغاثات أسرته فور علمها بالحالة منذ فترة، وقد تم التنسيق والتعاون بين وزارتي الهجرة والخارجية منذ ذلك الحين، لتقديم كل ما تتطلبه حالته الصحية من رعاية".

وأشارت الوزيرة إلى أن "وزارة الهجرة تعمل على توفير أقصى الرعاية والمتابعة لأبنائها في الخارج وتعمل على التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لوزارة الهجرة برعاية المصريين بالخارج، وأنه سيتم اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الكابتن إبراهيم يوسف الصحية وعودته إلى وطنه".