إيران: الاستهداف المتعمد لمنشأة نووية خاضعة لاتفاق الضمانات جريمة حرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني إن الاستهداف المتعمد لمنشأة نووية خاضعة لاتفاق الضمانات على حد تعبيره يعتبر "إرهابا نووي وجريمة حرب".

جاء ذلك في رسالة لظريف إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، كتب فيها وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "لقد كتبت إلى أمين عام منظمة الامم المتحدة بان الاستهداف المتعمد لمنشأة نووية خاضعة لاتفاق الضمانات –مع ما يرافقه من مخاطر عالية من التسرب العام والعشوائي للمواد الاشعاعية – يعد ارهابا نوويا وجريمة حرب".

وتابع الوزير الإيراني قائلا إن "إسرائيل كانت قد هددت باتخاذ إجراءات لمنع احياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بعد الانتخابات الأمريكية وهي الان تتفاخر بذلك.. إذا كانت الولايات المتحدة تريد تجنب عواقب هذه المقامرة الحمقاء، فيجب عليها التوقف عن اعتبار الإرهاب الاقتصادي الذي ارتكبه الرئيس السابق دونالد ترامب أو الإرهاب النووي الأخير بمثابة اداة تفاوضية وإزالة جميع اجراءات الحظر المفروضة أو التي أعيد فرضها وتغيرت عناوينها منذ تنفيذ الاتفاق النووي".

وأضاف: "بعد التحقق في الوقت المناسب من إزالة جميع اجراءات الحظر الأمريكية، ستستجيب إيران بوقف جميع إجراءاتها التعويضية، اجراءات ستشهد مسارا تصاعدا لافتا في أعقاب التخريب الإرهابي الأخير".