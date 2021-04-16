رئيس وزراء قطر الأسبق: القائد الجدير بقيادة الأمة متسامح ولا ينتقم لنزوة أو غريزة

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية للشيخ حمد بن جاسم
Credit: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، إلى مواصفات "قائد الأمة" الجدير بتمثيلها وقيادتها، مؤكدا على أنه يجب أن يتصف بالتسامح وألا ينتقم بسبب ما وصفها بـ"نزوة أو غريزة شريرة".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للشيخ حمد بن جاسم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "نحن نعلم أن الانتقام وعدم النسيان غريزة وطبيعة لدى كثير من البشر على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم. وقد يكون الانتقام غير محمود في كثير من الظروف والأوقات وخاصة حين ينطلق من الظن والشك من دون برهان أو يقين".

وتابع قائلا: "وإذا كان الانتقام من صفات القائد فإنه أمر مذموم إلا إذا كان من أجل الوطن ومصالحه حين يتعرض للظلم والهضم، فالقائد الصالح الجدير بتمثيل الأمة وقيادتها يتصف بالتسامح، ولا ينتقم بسبب نزوة أو غريزة شريرة".

وأضاف: "أما تذكر الظلم وعدم نسيانه، وتذكر التاريخ وفصوله وحوادثه فإنه صفة محمودة تليق بالقائد المتسامح القوي، يستخلص بها ومنها العبر والدروس ليتخذ القرار المناسب لمصالح بلاده وأمته".

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