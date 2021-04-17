محمد بن زايد يعزي الأمير تشارلز بوفاة والده: استذكرنا المواقف التاريخية للراحل

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، أن أجرى اتصالا هاتفيا بالأمير تشارلز عزاه فيه بوفاة والده الأمير فيليب، واستذكرا "علاقات الصداقة والمواقف التاريخية" في مسيرة دوق أدنبرة.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أعربت خلال اتصال هاتفي مع الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا عن خالص العزاء والمواساة في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبرة، ونقلت إليه وإلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية تعازي رئيس الدولة".

وأضاف ولي عهد أبوظبي قائلا: "واستذكرنا علاقات الصداقة والمواقف التاريخية في مسيرة الراحل..متمنين الصحة والسلامة للعائلة الملكية"، حسب قوله.

وكان قد توفي الأمير فيليب في 9 إبريل/نيسان الجاري عن عم يناهز 99 عاما حسبما أعلن قصر باكنغهام.

يذكر أن الإمارات ترتبط بعلاقات استراتيجية تاريخية مع بريطانيا منذ تأسيسها، وتجمعهما علاقات صداقة وثيقة منذ عقود.

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