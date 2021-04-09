قصر باكنغهام: وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث عن عمر 99 عاما

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—أعلن قصر باكنغهام، الجمعة، وفاة الأمير فيليب، زوجة الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 99 عاما.

جاء ذلك في بيان صادر عن القصر ذكر فيه: "ببالغ الحزن تعلن الملكة إليزابيث وفاة زوجها الحبيب، سمو الأمير فيليب، دوق ادنبرة.. سمو الأمير توفي بسلام صباح اليوم في قصر ويندسور.."

ويذكر أن الأمير فيليب ولد في الـ10 من يونيو العام 1921 وتزوج من الملكة إليزابيث في الـ20 من نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1947.

ويذكر أن الأمير فيليب هو الأصغر بين 5 أخوة وأخوات وهو الأبن الوحيد، وبعد انهائه تدريبات الطيران في العام 1953 سجل الأمير فيليب أكثر من 5900 ساعة طيران على متن 59 طائرة من طرازات مختلفة خلال السنوات الـ44 بعدها.