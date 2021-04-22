السعودية.. العثور على جثة امرأة وافدة معلقة بسطح مبنى سكني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، فجر الخميس، العثور على جثة امرأة وافدة معلقة بسطح أحد المباني السكنية في مدينة جدة الساحلية، حيث باشرت التحقيقات في ذلك.

#شرطة_منطقة_مكة تُباشر حادثة العثور على جثة امرأة وافدة من الجنسية الأثيوبية (مخالفة لنظام أمن الحدود) معلقة بسطح مبنى سكني في #جدة ..اُتخذت الإجراءات النظامية الأولية وإحالة الواقعة لفرع #النيابة_العامة https://t.co/m6sozbxpIM

جاء ذلك وفقا لتغريدة نشرتها إمارة منطقة مكة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث لفتت إلى أن الجثة تعود لامرأة وافدة تحمل الجنسية الإثيوبية وأنها مخالفة لنظام أمن الحدود في المملكة.

وقالت إمارة منطقة مكة في تغريدتها: "اُتخذت الإجراءات النظامية الأولية وإحالة الواقعة لفرع النيابة العامة"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الحادثة.

ويذكر أنه ووفقا لأرقام العام 2019، أعلنت المملكة عن ضبطها لأكثر من ثلاثة ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في البلاد، ضمن الحملات الميدانية المشتركة التي تقوم بها.