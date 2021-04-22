تفاصيل إطلاق صاروخ سوري نحو إسرائيل.. أفيخاي أدرعي يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية تقارير اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية لصاروخ أطلق من الأراضي السورية.

#عاجل رصدت قوات جيش الدفاع اطلاق صاروخ أرض-جو من داخل #سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب. ردًا على ذلك هاجمت قواتنا بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا بالاضافة الى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل الأراضي السورية https://t.co/6jn3nsYXSZ

وقال أدرعي في سلسلة تغريدات: "رصدت قوات جيش الدفاع إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب. ردًا على ذلك هاجمت قواتنا بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا بالإضافة الى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل الأراضي السورية".

وتابع قائلا: " الحديث عن صاروخ أرض-جو أطلق من سوريا وتجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل. ردًا على ذلك قصفت قواتنا بطارية الصواريخ المعينة بالإضافة الى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل سوريا".

وأضاف: "نوضح انه تم بالفعل إطلاق صاروخ اعتراض باتجاه الصاروخ السوري الذي انزلق نحو الأراضي الإسرائيلي. حتى الساعة لم يتضح بعد إذا تمت عملية الاعتراض بنجاح. التفاصيل قيد التحقيق".

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية بتقرير أن "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية"، ناقلة على لسان مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة الواحدة و 38 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، لافتا إلى أن ذلك "أدى إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".