بعد خلافه مع محمد رمضان.. وفاة الطيار المصري أشرف أبواليسر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توفي الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، السبت، عن عمر يناهز 65 عاما، حسبما ذكر محاميه، مجدي حلمي لـCNN.

وبعد تداول أنباء وفاته عبر وسائل إعلام مصرية عدة، تواصلت CNN مع محامي الطيار المصري الراحل، والذي أكد بدوره خبر الوفاة بسبب وعكة صحية.

وعند سؤاله عن السبب المباشر للوفاة وما إذا كان يعاني من مرض ما، أكد المحامي أن المعلومات الطبية ليست لديه.، لافتا إلى أن صحته تدهورت مؤخرا.

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية في 7 إبريل/نيسان الجاري بإلزام رمضان بدفع 6 ملايين جنيه كتعويض لأبو اليسر بسبب "ًصورة الطيارة" التي أدت لفصل الأخير من عمله.

وأثار الممثل المصري بعد صدور الحكم موجة من الجدل بعد ظهوره في حمام السباحة وهو يرمي الأموال، ثم ظهر بمقطع آخر وهو يقدمها لحيوان مفترس يربيه في منزله.