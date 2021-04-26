ردود فعل على دعوة ناصر الدويلة لاحتجاج بـ"أبواق السيارات" في الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت دعوة النائب الكويتي السابق، ناصر الدويلة، لتنظيم احتجاج في بلاده عبر إطلاق "أبواق السيارات"، الإثنين، ردود فعل واسعة على موقع تويتر، إذ دعى عدد من المغردين الشعب الكويتي للحذر من هذه الدعوات متهمين الإخوان المسلمين بالوقوف خلفها.

ونشر الدويلة، الذي غادر الكويت إلى تركيا مؤخرا، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيها: "سنبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء ان شاء الله الساعة 9 مساء اول درجات رفض الحكومة وتعديل الدستور وذلك عبر فعاليه سلميه لاتخرق اي قانون عبر اطلاق ابواق السيارات امام البيوت في مواقفها بشكل متدرج كل فريج يجاوب الفريج المجاور وكل قطعة تجاوب قطعة وكل منطقة تجاوب منطقة بالتدريج".

#خطة_الرفض سنبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء ان شاء الله الساعة 9 مساء اول درجات رفض الحكومة وتعديل الدستور وذلك عبر فعاليه سلميه لاتخرق اي قانون عبر اطلاق ابواق السيارات امام البيوت في مواقفها بشكل متدرج كل فريج يجاوب الفريج المجاور وكل قطعة تجاوب قطعة وكل منطقة تجاوب منطقة بالتدريج

وأضاف النائب الكويتي السابق في تغريدة لاحقة: "فكرة الاحتجاج عبر اطلاق ابواق السيارات امام البيوت فكرة جدا مؤثرة لأنها تسمع باقي الشعب ان هناك حراك يرفض ألاعيب الحكومة و بهلوانيات مرزوق وترسل رسالة مسموعة للنظام ان الشعب يرفض التلاعب في ارادة الامة عبر تعديل الدوائر من جانب الحكومة و يحضر الشارع للتطورات القادمة"، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب، مرزوق الغانم.

#خطة_الرفض فكرة الاحتجاج عبر اطلاق ابواق السيارات امام البيوت فكرة جدا مؤثرة لانها تسمع باقي الشعب ان هناك حراك يرفض الاعيب الحكومة و بهلوانيات مرزوق و ترسل رسالة مسموعة للنظام ان الشعب يرفض التلاعب في ارادة الامة عبر تعديل الدوائر من جانب الحكومة و يحضر الشارع للتطورات القادمة

وتابع الدويلة قائلا: "تنفيذ خطة الرفض يتم باسلوب جديد لا يعرض المشاركين فيه لأي مسؤولية و لا يخرق اي قانون كل مواطن يطلق ابواق سيارته بشكل متقطع امام بيته وينتظر من جاره ان يرد عليه و تنتقل الموجه من فريج لآخر لتعم كل القطعة و من قطعة لاخرى لتعم كل المنطقة ثم المحافظة ثم الكويت"، حسب قوله.

#خطة_الرفض تنفيذ خطة الرفض يتم باسلوب جديد لا يعرض المشاركين فيه لأي مسؤولية و لا يخرق اي قانون كل مواطن يطلق ابواق سيارته بشكل متقطع امام بيته وينتظر من جاره ان يرد عليه و تنتقل الموجه من فريج لآخر لتعم كل القطعة و من قطعة لاخرى لتعم كل المنطقة ثم المحافظة ثم الكويت #خلك_جاهز

وتفاعل عدد من المغردين مع دعوة النائب الكويتي السابق على وسم "خطة الرفض"، وقال الأكاديمي أمجد طه: "يخطط الإخوان المسلمين و بالتحالف مع أطراف التوتر في الأوقات القادمة لضرب الإستقرار الإجتماعي والسياسي في دولة الكويت. اليوم و غداً كلنا مع الكويت، مع شعب وقيادة الكويت ضد المتطرفين وكل من لا يريد الخير لوطن النهار دار المحبة والترحاب"، حسب قوله.

يخطط الإخوان المسلمين و بالتحالف مع أطراف التوتر في الأوقات القادمة لضرب الإستقرار الإجتماعي والسياسي في دولة الكويت. اليوم و غداً كلنا مع الكويت، مع شعب وقيادة الكويت ضد المتطرفين وكل من لا يريد الخير لوطن النهار دار المحبة والترحاب. #كلنا_الكويت #امجد_طه #خطة_الرفض #خلك_جاهز

ولم يصدر تعليق رسمي كويتي بعد على هذه الدعوات.

يذكر أن الدويلة كان قد غادر بلاده متجها إلى تركيا، في مارس/أذار الماضي، قائلا إن السبب يعود إلى "كثرة الملاحقات القشائية" ولينأى بنفسه عن "الأذى" حسبما أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذه الدعوة:

أنا أشك في من أطلق #خطة_الرفض بأستعمال هرن السيارت لمدة نصف ساعة متفق مع تاجر بطاريات يبي بطاريات سيارات الكويت تخرب.