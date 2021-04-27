نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عقّب جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لشؤون المناخ، على التسريب الصوتي لوزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف وما نقل بأنه أخبر ظريف بغارات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية بسوريا.

I can tell you that this story and these allegations are unequivocally false. This never happened - either when I was Secretary of State or since. https://t.co/BTOdFE1khW

جاء ذلك في تغريدة لظريف الذي شغل منصب وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، حيث قال: "أستطيع أن أقول لكم بأن هذه القصة والادعاءات خاطئة بصورة لا لبس فيها.. هذا لم يحصل أبدا.. سواء عندما كنت وزيرا للخارجية أو منذ حينه".

وكان جواد ظريف قد أثار تفاعلا واسعا بعد تعبيره في المقطع الصوتي المسرب عن تفاجئه من عدد الغارات الإسرائيلية التي ادعى أن جون كيري أطلعه عليها: على 200 منها على الأقل وفقا له.

نفي كيري يأتي بعد انتقادات وجهها له محافظون حول مشاركة معلومات بصورة غير قانونية مع إيران، والتي من شأنها أن تقويض علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل.