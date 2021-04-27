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جون كيري يرد على ما ورد بتسريب صوتي لجواد ظريف حول غارات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية بسوريا

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية لكيري (يسار) وظريف العام 2015
صورة ارشيفية لكيري (يسار) وظريف العام 2015Credit: Jason DeCrow-Pool/Getty Images

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عقّب جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لشؤون المناخ، على التسريب الصوتي لوزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف وما نقل بأنه أخبر ظريف بغارات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية بسوريا.

جاء ذلك في تغريدة لظريف الذي شغل منصب وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، حيث قال: "أستطيع أن أقول لكم بأن هذه القصة والادعاءات خاطئة بصورة لا لبس فيها.. هذا لم يحصل أبدا.. سواء عندما كنت وزيرا للخارجية أو منذ حينه".

وكان جواد ظريف قد أثار تفاعلا واسعا بعد تعبيره في المقطع الصوتي المسرب عن تفاجئه من عدد الغارات الإسرائيلية التي ادعى أن جون كيري أطلعه عليها: على 200 منها على الأقل وفقا له.

نفي كيري يأتي بعد انتقادات وجهها له محافظون حول مشاركة معلومات بصورة غير قانونية مع إيران، والتي من شأنها أن تقويض علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل.

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