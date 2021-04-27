طهران، إيران (CNN)-- أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني بفتح تحقيق في التسجيل الصوتي المسرب لوزير الخارجية جواد ظريف الذي انتقد فيه الحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الذي قتل في ضربة أمريكية بمطار بغداد في يناير/ كانون الثاني 2020.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن "الرئيس روحاني أمر وزارة المخابرات بالتحقيق وتحديد المسؤولين عن تسريب التسجيل الصوتي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف ربيع أن السلطات الإيرانية تنتظر عودة وزير الخارجية ظريف من رحلته في العراق، وستستفسر منه بعد ذلك عن التوضيحات اللازمة لتوضيح سوء التفاهم. وتابع بالقول إن "هذا الملف هو بالفعل مقتطف من مقابلة طويلة جداً، وتم تسريبه من أجل نوايا شريرة".

وجاء التسجيل الصوتي المسرب مع اقتراب الانتخابات الإيرانية المقررة في يونيو المقبل حيث المنافسة الرئيسية بين الرئيس حسن روحاني ومعسكر ظريف المعتدل نسبياً في مواجهة المعسكر المحافظ المتشدد.

والتسجيل المسرب هو من مقابلة مدتها ثلاث ساعات جرت في 24 فبراير كجزء من مشروع بحثي للاقتصادي الإيراني سعيد ليلاز، ونشرت التسجيل المسرب قناة تلفزيون إيران الدولية المعارضة ومقرها لندن، حسب ما أوردته قناة "برس تي في" الإيرانية الحكومية.

وفي التسجيل المسرب، قال ظريف إن سليماني كان يوجه السياسة الخارجية ويحاول تخريب، الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية في عام 2015.

وقال ظريف إن الأعمال العسكرية الإيرانية قد قوضت وألقت بظلالها على الدبلوماسية، خاصة في سوريا، حيث كان الحرس الثوري الإيراني يساعد الرئيس بشار الأسد في سحق تمرد ضد حكمه.

وأضاف ظريف: "دبلوماسيتي دفعت دائما ثمن الأنشطة العسكرية للشهيد قاسم سليماني ولم يكن العكس".