حمد بن جاسم يغرد عن "النتيجة المباشرة" لإعادة تموضع أمريكا بالمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لفت رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم إلى ما وصفه بالمنافسة الأمريكية الصينية وتداعيات ذلك بإعادة تموضع أمريكا على المنطقة.

والنتيجة المباشرة لإعادة التموضع الأميركي هذه هي أن منطقتنا ستكون أكثر انكشافاً وعرضة لهواجس الخطر، ما لم تسارع دولنا إلى تحقيق تفاهمات واضحة، وتتخذ إجراءات عملية، وتتصرف وفقاً لما تمليه مصالحنا المشتركة وليس مصالح الغير.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لحمد بن جاسم على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "كما أشرت في تغريدة سابقة فإن الاهتمام العالمي سيتركز في السنوات القادمة على المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في المجالات الاقتصادية والسياسية، وما يستلزمه ذلك من وجوه القوة العسكرية المطلوبة لحماية تلك الامتيازات".

وتابع قائلا: "وتبعاً لذلك فإننا سنلاحظ أن الولايات المتحدة ستحشد المزيد من قواتها البحرية في منطقة المحيط الهادي على حساب كثافة وجودها البحري في منطقتنا، وهو ما بدأت به واشنطن بالفعل قبل فترة قصيرة".

وأضاف: "والنتيجة المباشرة لإعادة التموضع الأميركي هذه هي أن منطقتنا ستكون أكثر انكشافاً وعرضة لهواجس الخطر، ما لم تسارع دولنا إلى تحقيق تفاهمات واضحة، وتتخذ إجراءات عملية، وتتصرف وفقاً لما تمليه مصالحنا المشتركة وليس مصالح الغير".