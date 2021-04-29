نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، إن تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش" موجودة في كل من اليمن وسوريا والصومال بالإضافة إلى مناطق أخرى بأفريقيا والشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة بأول خطاب يدليه بايدن أمام الكونغرس الأمريكي منذ توليه منصبه قبل 100 يوم، مضيفا: "لا تخطؤوا، خطر الإرهاب تطور إلى ما بعد أفغانستان منذ العام 2001 وسنبقى يقظين من أي تهديدات على الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "ونحن لن نتجاهل ما حددته وكالات استخباراتنا - التهديد الإرهابي الأكثر فتكًا لبلدنا اليوم يأتي من الإرهاب العنصري الأبيض، علينا يا رفاقي الأمريكيين أن نجتمع معًا لشفاء روح هذه الأمة".

وتطرق الرئيس الأمريكي أيضا في خطابه لملفات البرامج النووية، حيث قال: "بالنسبة للبرنامج النووي بإيران وكوريا الشمالية فهذا يفرض تهديدا حقيقيا على الأمن القومي الأمريكي والأمن العالمي، سنعمل على مقربة من حلفائنا للتعامل مع التهديدات التي تشكلها الدولتان عبر الدبلوماسية والردع الصارم".