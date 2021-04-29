وزير خارجية قطر يعلق على مقابلة محمد بن سلمان والسياسة الخارجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن على مقابلة ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، فيما يتعلق بملف السياسة الخارجية في المنطقة.

التمسك بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها ركائز أساسية للدول المتحضرة، وصمام أمان لحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم. نؤيد دعوة سمو ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على هذه الأسس ومبادئ حسن الجوار والحوار في المنطقة بما في ذلك مع إيران.

جاء ذلك في تغريدة للوزير القطري على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "التمسك بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها ركائز أساسية للدول المتحضرة، وصمام أمان لحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم.. نؤيد دعوة سمو ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على هذه الأسس ومبادئ حسن الجوار والحوار في المنطقة بما في ذلك مع إيران".

وحول السياسة الخارجية، كان الأمير محمد بن سلمان سؤال حول ما هي فلسلفته في السياسات الخارجية، متطرقا لإيران بالثول: "إيران دولة جار ونطمح لإقامة علاقة طيبة ومميزة مع طهران.. إشكاليتنا في التصرفات السلبية لطهران مثل البرنامج النووي ودعم ميليشيات خارجة عن القانون أو برنامج الصواريخ الباليستية.. نتمنى أن تزدهر إيران ولا نريد لها أن تنهار أبدا".

وحول الشأن اليمني، قال ولي العهد السعودي: "نتمنى أن يجلس الحوثي على طاولة المفاوضات مع جميع الأطراف اليمنية لحفظ حقوق الجميع وضمان مصالح دول المنطقة.. الحوثي لديه نزعة عروبية وهو يمني رغم علاقاته مع إيران... نتمنى أن تصحى هذه النزعة فيه".