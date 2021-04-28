مراسل CNN يشرح تفاصيل برنامج "شريك" الذي أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان

بالفيديو.. محمد بن سلمان في منصة متابعة منافسات "فورمولا إي" بالرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مقابلة مع الإعلامي عبدالله المديفر، تحدث فيها عن محاور عدة ابتداء برؤية 2030 وانتهاء بمستقبل الأوضاع في اليمن مرورا ببعض ملامح السياسة الخارجية السعودية، نستعرض فيما يلي أبرز النقاط التي تخص هذه المحاور.

عن التوجه غير النفطي: "لن يقدر النفط على توفير جودة الحياة نفسها مع النمو السكاني وهو ما نريد أن نتفاداه"

"هناك فرص في قطاعات مختلفة بالسعودية غير القطاع النفطي ونريد الاستفادة منها"

" نسعى للوصول إلى معدل بطالة 7% بحلول عام 2030 بعد أن كان 14%"

ردا على الاتهامات بالتسرع: " إذا كانت أمامنا فرصة ولم نعمل عليها بحجة عدم التسرع فنحن متقاعسون"

"إيرادات صندوق الاستثمارات العامة حاليا "صفر" والهدف منه النمو حتى يكون رافدا لإيرادات الدولة عام 2030"

" إنفاق صندوق الاستثمارات العامة في عام 2021 سيكون 160 مليار ريال سعودي و400 مليار في عام 2030"

"سيكون صندوق الاستثمارات العامة قائد الإنفاق الرأسمالي في السعوية في عام 2030"

"نسعى مع أرامكو إلى تحويل 3 مليون برميل إلى صناعات مختلفة بحلول عام 2030"

" صندوق الاستثمارات سيكون معززا للقطاع الخاص في السعودية"

"رفعنا الضريبة إلى 15% بسبب الجائحة واخترنا اتخاذ إجراءات قاسية على المدى القصير وجيدة على المدى البعيد"

" نستهدف إعادة الضريبة إلى 10% أو 5% في حد أقصاه 5 سنوات وأدناه سنة"

"ضريبة الدخل لن تفرض في السعودية نهائيا"

النصوص الشرعية ومحاربة "التطرف"

"لا يجب أن أطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص من السنة"

"الحكومة ملزمة بالحديث المتواتر في الأمور الشرعية وتنظر في حديث الآحاد ولا تنظر للخبر إلا في حالات خاصة"

"لا نتبع مدرسة أو عالما معينا... الشيخ محمد بن عبدالوهاب لو خرج من قبره ووجدنا نؤلهه ونطبق نصوصه دون اجتهاد لرفض الأمر"

" كنا (السعودية) هدفا رئيسيا للمشاريع المتطرفة في العالم"

"الجماعات المتطرفة تطمح لنشر أفكارها في السعودية وتصديرها لبقية الدول لكن هذا لن يحدث"

" أي شخص يتبنى منهجا متطرفا حتى لو لم يكن إرهابيا فهو مجرم"

"متفقون مع إدارة بايدن بنسبة 90% تقريبا حول مصالح السعودية"

" نعمل على تقليل خطر الاختلاف الذي تبلغ نسبته 10% بتقريبا"

"بسبب النفط .. السعودية ساهمت في وصول أمريكا إلى ما هي عليه اليوم"

"لو ذهبت العقود (النفط) لبريطانيا لكانت أمريكا في مكان آخر ولكنا نحن نواجه مشاكل من نوعية أخرى"

"نعمل على صنع شراكات جديدة مع روسيا والصين والهند وغيرها بما يخدم مصالح السعودية"

عن الضغوط الأمريكية: "ميثاق الأمم المتحدة لا يسمح بالتدخل في شؤون الدول الأخرى.. والعلاقة مع واشنطن استراتيجية"

" إيران دولة جار ونطمح لإقامة علاقة طيبة ومميزة مع طهران"

" إشكاليتنا في التصرفات السلبية لطهران مثل البرنامج النووي ودعم ميليشيات خارجة عن القانون أو برنامج الصورايخ الباليستية"

"نتمنى أن تزدهر إيران ولا نريد لها أن تنهار أبدا"

"نتمنى أن يجلس الحوثي على طاولة المفاوضات مع جميع الأطراف اليمنية لحفظ حقوق الجميع وضمان مصالح دول المنطقة"

"الحوثي لديه نزعة عروبية وهو يمني رغم علاقاته مع إيران... نتمنى أن تصحى هذه النزعة فيه"