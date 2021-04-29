أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن إيران والسعودية "بإمكانهما وضع خلافاتهما السابقة جانبًا ودخول فصل جديد من التفاعل والتعاون" من خلال الحوار البناء، حسبما أفادت وكالة أنباء إسنا شبه الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء إسنا أن خطيب زاده كان يرد على سؤال حول التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي مقابلة تليفزيونية في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ولي العهد السعودي: "كل ما نطمح إليه هو علاقة جيدة مع إيران. لا نريد أن يكون وضع إيران صعبًا، بل نريدها أن تكون مزدهرة. لدينا مصالح مشتركة. مشكلتنا مع سلوك إيران السلبي".

وأشار ولي العهد السعودي إلى دعم إيران للميليشيات الخارجة عن القانون وبرنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية كمجالات مثيرة للقلق.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن المملكة العربية السعودية تعمل "مع شركائنا في المنطقة لإيجاد حلول لهذه القضايا. نأمل في تجاوزها ، ونتمنى أن تكون العلاقة إيجابية ".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن هاتين الدولتين الإسلاميتين المهمتين "يمكن أن تتخليا عن خلافاتهما السابقة" من خلال المحادثات "لتحقيق السلام والاستقرار" في المنطقة.