دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق الإعلامي المصري، عمرو أديب، على مقابلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الجمعة، وأشاد أجوبته "الحاسمة" حول الدين ومنهج محمد بن عبدالوهاب، مشيرا إلى أن الكلام الذي قاله لو سُمع قبل سنوات لما صدق الناس أنه يقال في السعودية.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" عن مقابلة محمد بن سلمان التي أجراها الثلاثاء: "هناك ثقة شديدة وجرأة في الطرح وعدم الأخذ بالأمور الوسط والإجابات حاسمة وحازمة"، حسب قوله.

وأضاف الإعلامي المصري قائلا عن كلام ولي العهد السعودي عن منهج محمد بن عبدالوهاب وضرورة عدم تأليه الأشخاص: "لو سمعنا هذه الكلمات قبل سنين لم نكن لنصدق أن هذا الكلام يقال في المجتمع السعودي"، حسب قوله.

وأشار أديب إلى أن ولي العهد السعودي " تحدث عن الإسلام العاقل الوسطي الرشيد"، وأضاف: "ما تراه من محمد بن سلمان هو هضم لفكر لدولة هي الدولة الإسلامية الأولى في العالم الإسلامي".

وامتدح الإعلامي المصري الطريقة التي أجاب فيها الأمير محمد بن سلمان على الأسئلة قائلا: "أجوبته كانت حازمة وحاسمة وحديثه عن محمد بن عبدالوهاب وعدم رضاه عن الواقع الحالي".

ووصف أديب قائلا: "كان حوارا قويا ومباشرا يوضح فكر هذا الرجل ورؤيته لشكل مستقبل المملكة العربية السعودية"، حسب قوله.

وكان قد أجرى ولي العهد السعودي حوارار مع الإعلامي عبدالله المديفر، الثلاثاء، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق "رؤية 2030" تطرق فيها إلى الجوانب الاقتصادية والسياسية والدينينة والاجتماعية في رؤيته لمستقبل المملكة.