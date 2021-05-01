بدء حملة التطعيم ضد كورونا في إدلب معقل المعارضة السورية

غازي عنتاب، تركيا (CNN)-- بدأ إطلاق حملة اللقاح في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة، السبت، بحسب محمد سالم، مدير برنامج اللقاحات، وهي مبادرة طبية ممولة من وحدة تنسيق المساعدة السورية.

وقال سالم لشبكة CNN، إن الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية والعاملون في الدفاع المدني من المجموعات ذات الأولوية للتلقيح.

وأضاف سالم أن "التطعيم بدأ اليوم السبت بهدف جعل جميع فرق التطعيم تعمل بكامل طاقتها بحلول يوم الاثنين".

وأوضح سالم أن المبادرة ستضم 90 فريقًا لتقديم التطعيمات في المستشفيات والمراكز الطبية في أنحاء محافظة إدلب وريف حلب الشمالي.

وحصلت إدلب التي يسيطر عليها المتمردون على اللقاحات من خلال برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية. وفي 21 أبريل/ نيسان، تم تسليم 53,800 جرعة من لقاح أسترازينيكا من إنتاج معهد سيروم الهندي إلى المنطقة عبر معبر حدودي إنساني مع تركيا.

ومنذ بداية الوباء، أبلغت هيئة الصحة المحلية في المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون عن 21,983 حالة إصابة بفيروس كوفيد -19، مع 653 حالة وفاة.