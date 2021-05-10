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إسرائيل تقصف أهدافا لحماس في غزة ردا على إطلاق القذائف الصاروخية

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، وذلك ردا على إطلاق قذائف صاروخية وبالونات حارقة، الأحد.

جاء ذلك في تغريدة لأفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، قال فيها: "قصفت دبابات جيش الدفاع الليلة الماضية عدة نقاط عسكرية تابعة لحماس في قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة خلال الايام الأخيرة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية بالإضافة الى إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل مساء أمس (الأحد)".

وفي تغريدة منفصلة، صباح الاثنين، قال أدرعي: "عاجل.. أطلق مخربون من قطاع غزة صباح اليوم 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث وكما يبدو تمكنت القبة الحديدية من اعتراض أحد هذه الصواريخ".

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أنه أطلق "أربع قذائف صاروخية (من غزة) اثنتان منها صوب مدينة اشكلون.. واعترضت منظومة القبة الحديدية احداهما فيما سقطت أخرى في ارض خلاء. اما القذيفتان الصاروخيتان الاخريان فسقطتا داخل القطاع".

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