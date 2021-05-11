دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أغلق مطار بن غوريون في تل أبيب نتيجة الهجوم الصاروخي الذي شنته الفصائل الفلسطينية على إسرائيل مساء الثلاثاء، ردا على القصف الإسرائيلي لمبنى سكني في قطاع غزة.

وتقرر إغلاق المطار الذي يبعد 15 كيلومترا شرق مدينة تل أبيب بسبب التهديدات الناجمة عن الهجوم الصاروخي، وفق ما قاله المتحدث باسم هيئة المطارات في إسرائيل.

ونتيجة لهذا الإغلاق تم تحويل جميع الراحلات القادمة إلى مطار بن غوريون إلى مطارات أخرى، نتيجة الهجوم الذي شنته كتائب القسام.

وفي سياق متصل، أُطلع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على التطورات العنيفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين من مستشار الأمن القومي، في حين دعا البيت الأبيض إلى وقف العنف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن أمر فريقه بـ"التدخل المكثف" مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين بالقضية وأشارت إلى أن البيت الابيض وجه رسائل واضجة بشأن خفض التصعيد.

ودانت ساكي الهجمات الصاروخية التي شنتها الفصائل الفلسطينية على القدس لكنه أكدت وقوف واشنطن ضد المتطرفين الذين أشعلوا فتيل الصراع من الجانبين.