خامنئي: الفلسطيني كان يدافع بالحجارة واليوم يرد بـ"صواريخ دقيقة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—غرد المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، عن الأحداث التي تجري في القدس وقطاع غزة، ملقيا الضوء على تحول "دفاع" الفلسطيني على حد تعبيره من الحجارة إلى الصواريخ "الدقيقة".

الفلسطينيون، سواء في #غزة أم في #القدس أم في الضفة الغربية وسواء كانوا في أراضي 1948 أو في المخيمات، يشكلون بأجمعهم جسداً واحداً، وينبغي أن يتجهوا إلى #استراتيجية_التلاحم، بحيث يدافع كلّ قطاع عن القطاعات الأخرى، وأن يستفيدوا حينَ الضغطِ على تلك القطاعات من كل ما لديهم من مُعدّات.

وقال خامنئي على حسابة بتويتر: " الفلسطينيون، سواء في غزة أم في القدس أم في الضفة الغربية وسواء كانوا في أراضي 1948 أو في المخيمات، يشكلون بأجمعهم جسداً واحداً، وينبغي أن يتجهوا إلى استراتيجية التلاحم، بحيث يدافع كلّ قطاع عن القطاعات الأخرى، وأن يستفيدوا حينَ الضغطِ على تلك القطاعات من كل ما لديهم من مُعدّات".

إنّ مجاهدات الفلسطينيين والدماء الطاهرة لشهداء #المقاومة استطاعت أن تُضاعف مئات المرات القدرة الذاتية للجهاد الفلسطيني. إنّ الشابّ الفلسطيني كان يدافع عن نفسه يوماً بالحجارة، واليوم فإنه يردّ على العدوّ بإطلاق الصواريخ الدّقيقة.

وتابع في تغريدة منفصلة: "إنّ مجاهدات الفلسطينيين والدماء الطاهرة لشهداء المقاومة استطاعت أن تُضاعف مئات المرات القدرة الذاتية للجهاد الفلسطيني.. إنّ الشابّ الفلسطيني كان يدافع عن نفسه يوماً بالحجارة، واليوم فإنه يردّ على العدوّ بإطلاق الصواريخ الدّقيقة".

إن قتل نفس بريئة هي من أشد الأمور إرهابًا وهذا ما تفعله حركة حماس بزرع صواريخها بين السكان الفلسطينيين العزل في #غزة مختبئة وراء الأطفال والنساء #حماس_تحت_القصف #حارس_الاسوار https://t.co/UubOXCqrq4

ويذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي قد أكد بتغريدة أن القبة الحديدية تعترض 90% من صواريخ حماس التي تطلقها من غزة لافتا إلى أن ثلث الصواريخ التي تطلق تسقط في القطاع.