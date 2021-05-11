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خامنئي: الفلسطيني كان يدافع بالحجارة واليوم يرد بـ"صواريخ دقيقة"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—غرد المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، عن الأحداث التي تجري في القدس وقطاع غزة، ملقيا الضوء على تحول "دفاع" الفلسطيني على حد تعبيره من الحجارة إلى الصواريخ "الدقيقة".

وقال خامنئي على حسابة بتويتر: " الفلسطينيون، سواء في غزة أم في القدس أم في الضفة الغربية وسواء كانوا في أراضي 1948 أو في المخيمات، يشكلون بأجمعهم جسداً واحداً، وينبغي أن يتجهوا إلى استراتيجية التلاحم، بحيث يدافع كلّ قطاع عن القطاعات الأخرى، وأن يستفيدوا حينَ الضغطِ على تلك القطاعات من كل ما لديهم من مُعدّات".

وتابع في تغريدة منفصلة: "إنّ مجاهدات الفلسطينيين والدماء الطاهرة لشهداء المقاومة استطاعت أن تُضاعف مئات المرات القدرة الذاتية للجهاد الفلسطيني.. إنّ الشابّ الفلسطيني كان يدافع عن نفسه يوماً بالحجارة، واليوم فإنه يردّ على العدوّ بإطلاق الصواريخ الدّقيقة".

ويذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي قد أكد بتغريدة أن القبة الحديدية تعترض 90% من صواريخ حماس التي تطلقها من غزة لافتا إلى أن ثلث الصواريخ التي تطلق تسقط في القطاع.

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