شاهد رد فعل إسرائيليين في مسيرة لحظة إنطلاق صافرات الإنذار في القدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات، الثلاثاء، ردا على إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة من جانب سرايا القدس نتيجة الأحداث التي تشهدها مدينة القدس.

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تغريدة قال فيها: "فيديو استهداف قائد منظومة حماس للصواريخ المضادة للدروع في مدينة غزة إياد فتحي فائق شرير المسؤول عن تنفيذ عمليات اطلاق صواريخ مضادة للدروع ضد إسرائيل (من الجو)"، حسب قوله.

من جانبه، نشر الجيش الإسرائيلي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أعلنت فيها استهداف القيادي في حركة حماس.

وكانت قد استهدفت سرايا القدس سيارة جيب إسرائيلية مساء الإثنين، بصاروخ "كورنيت" ردا على الأحداث التي تشهدها مدينة القدس.

وردت إسرائيل على الهجمات الصاروخية بقصف لمواقع حماس في قطاع غزة ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، في حين قُتل إسرائيليان بالهجوم الذي نفذته السرايا.