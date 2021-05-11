مقتل رجل من عرب إسرائيل في اللد.. واستدعاء 8 سرايا من قوات الاحتياط

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قتل رجل من عرب إسرائيل يدعى موسى حسونة، مساء الاثنين، وأصيب آخر بجروح بعد تعرضهما لإطلاق نار، وفقا لهيئة الإذاعة الإسرائيلية.

وقالت الهيئة في تقريرها إن السلطات الأمنية اعتقلت "يهودي بشبهة ضلوعه بقتل موسى حسونة في اللد، وقوات معززة من الشرطة تتواجد في اللد تحسبا لأي صدامات بين عرب ويهود".

وأضافت الهيئة أنه "تقرر استدعاء 8 سرايا من قوات الاحتياط لحرس الحدود بسبب احداث العنف التي شهدتها البلاد الليلة الماضية، هذا ما قرره وزير الامن الداخلي امير اوحانا ومفتش الشرطة العام ياعقوف شبتاي".

واردفت: "تتواجد الشرطة بكثافة في اللد تحسبا لاندلاع صدامات بين سكان عرب ويهود على خلفية مقتل الشاب موسى حسونة الليلة الماضية وخاصة خلال جنازته التي لم يحدد موعدها بعد".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن "بعض المتظاهرين القوا الحجارة صوب منازل في أحد الاحياء اليهودية، وأضرموا النار في إطارات مطاطية وحطموا إشارات مرور. ويتواصل التحقيق في ملابسات وقوع الحادث"، وفقا للهيئة.