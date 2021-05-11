ضحايا بتبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة

القدس (CNN)—تبادلت إسرائيل وقطاع غزة إطلاق الصواريخ طيلة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بعد الاشتباكات التي وقعت في القدس والتي خلفت مئات الضحايا ورفعت حدة التوتر لمستويات عالية.

وخلفت الغارات الإسرائيلية 22 قتيلا في غزة وفقا لمسؤولين بالصحة الفلسطينية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 15 ناشطا تخريبيا من المنظمات الإرهابية في قطاع غزة.

على الصعيد الآخر أصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص في مدينة عسقلان بإسرائيل صباح الثلاثاء بعد ضرب صاروخ أطلق من غزة لأحد المباني، وبعد تعهد كتائب القسام بـ"تحويل عسقلان إلى جهنم".

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، قال صباح الثلاثاء، إن 200 صاروخ أطلقت من غزة منذ بدء أحداث العنف، الاثنين، وأن نحو ثلث هذه الصواريخ سقطت في غزة في حين 90% من الصواريخ التي تخطت حدود إسرائيل وغزة تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية.