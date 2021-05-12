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روحاني: إيران تنفرد بدعم الفلسطينيين.. ولماذا تصمت مصر والأردن ودول المنطقة؟

الشرق الأوسط
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حسن روحاني
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ادعى الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن بلاده تنفرد بدعم وحماية الفلسطينيين، زاعما أن دول المنطقة، خاصة مصر والأردن، صامتة تجاه ما يحدث للفلسطينيين على يد إسرائيل.

وأدان روحاني ما وصفها بـ"الاعتداءات الصهيونية" على الشعب الفلسطيني، وقال: لماذا تطلقون كل هذه الصواريخ على الفلسطينيين، بأي ذنب تقتلونهم؟"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

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واعتبر روحاني أن "واجبنا الإسلامي والإنساني هو الدفاع عن كل المظلومين خاصة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه "ليس أمام هذا الشعب إلا الصمود والجهاد"، على حد تعبيره.

وقال روحاني إن "إيران تنفرد بين الدول في دعم وحماية الشعب الفلسطيني"، وأضاف: "لماذا تصمت الدول المجاورة للكيان الصهيوني، لماذا تحجم دولة كبيرة كمصر من التفوه بأي كلمة، ولماذا يصمت الأردن، وكذلك باقي دول المنطقة، لماذا لا تعترض وتقف بوجه الجرائم الصهيونية".

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