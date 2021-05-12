35 قتيلا في غزة مع استمرار الغارات الإسرائيلية ردا على إطلاق صواريخ

القدس (CNN)—تستمر التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالتصاعد بعد إطلاق مئات الصواريخ من قطاع غزة ورد إسرائيل بتكثيف الغارات الجوية، في الوقت الذي تستمر فيه أعمال الشغب في بلدات متجاوزة القدس.

ووفقا لمسؤولين في الصحة الفلسطينية فإن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا بينهم 12 طفلا، مضيفين أن عدد الجرحى بلغ 220 شخصا.

وأطلقت صواريخ صوب تل أبيب فجر الأربعاء حيث سمعت أصوات صفارات الإنذار نحو الساعة الـ3 فجرا ولم يتضح بعد إن كان هناك أي ضحايا.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية في تقرير نقلا عن مصادر أن في "فلسطينيا بنيران قوة عسكرية إسرائيلية في مخيم الفوار جنوبي الخليل خلال مواجهات"، وقال ناطق باسم حركة فتح إن "القتيل شرطي فلسطيني"، وفقا لما نقلته الهيئة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد عقد جلسة تشاورية بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي والمستشار القانوني للحكومة ومسؤولين كبار آخرين في أعقاب الأحداث التي تجري في مدينة اللد حيث تم الاتفاق على إعلان حالة طوارئ خاصة في المدينة، وفقا لتغريدة على صفحة نتنياهو الرسمية بتويتر.