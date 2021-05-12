إصابة 3 إسرائيليين بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من غزة والجيش يرد

القدس (CNN)—أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة 3 إسرائيليين بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من قطاع غزة، ووفقا للخدمات الطبية الإسرائيلية فإن إحدى الإصابات الثلاثة حالتها خطيرة في حين أن الإصابتين الأخريين بحالة حرجة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه وبعد إطلاق الصاروخ المضاد للدبابات أطلق وابل من الصواريخ وجهت إلى منطقة الإطلاق ذاتها في القطاع.

وقال مسؤولون في الصحة الفلسطينية إن الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، الأربعاء، أدت إلى مقتل 10 أشخاص وجرح 75 آخرين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، صباح الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا بسبب الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة إلى 5، ليرتفع بذلك عدد القتلى في القتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ الاثنين الماضي إلى 40 شخصا.

وبين الجيش الإسرائيلي في موجز إعلامي، أن 2 قتلا في مدينة اللد و2 في عسقلان وقتيل في ريشون لتصيون، لافتا إلى أن هناك 200 جريح إسرائيلي من المدنيين.

ووفقا لمسؤولين في الصحة الفلسطينية فإن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا بينهم 12 طفلا، مضيفين أن عدد الجرحى بلغ 220 شخصا.