الجيش: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين بسبب إطلاق الصواريخ من غزة إلى 5

القدس (CNN)—أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، ارتفاع القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا بسبب الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة إلى 5، ليرتفع بذلك عدد القتلى في القتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ الاثنين إلى 40 شخصا.

وبين الجيش الإسرائيلي في موجز إعلامي، صباح الأربعاء، أن 2 قتلا في مدينة اللد و2 في عسقلان وقتيل في ريشون لتصيون، لافتا إلى أن هناك 200 جريح إسرائيلي من المدنيين.

وأكد الجيش الإسرائيلي على أن أكثر من 1000 صاروخ أطلق من قطاع غزة منذ الساعة الـ6 مساء الاثنين، لافتا إلى أن 850 من هذه الصواريخ إما حطت في إسرائيل أو تم اعتراضها في حين أن 200 صاروخ لم تجتاز حدود القطاع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد عقد جلسة تشاورية بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي والمستشار القانوني للحكومة ومسؤولين كبار آخرين في أعقاب الأحداث التي تجري في مدينة اللد حيث تم الاتفاق على إعلان حالة طوارئ خاصة في المدينة، وفقا لتغريدة على صفحة نتنياهو الرسمية بتويتر.