دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان عن رفض بلاده للخطط والإجراءات الإسرائيلية بإخلاء منازل فلسطينية وفرض السيادة عليها، مؤكدا في الوقت ذاته على أن انتهاك إسرائيل لكافة المواثيق والدساتير الدولية باقتحام ساحة المسجد الأقصى وانتهاك حرمة المصلين.

جاء ذلك في كلمة للوزير السعودي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، حيث أكد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على أن "ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات غير شرعية في هذه الأيام المباركة من اقتحام لساحة المسجد الأقصى وانتهاك لحرمة المصلين واعتداءات تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم، تمثل جميعها انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والدساتير الدولية".

وأعرب الأمير فيصل عن "رفض المملكة القاطع لخطط وإجراءات إسرائيل بإخلاء منازل فلسطينية وفرض السيادة عليها"، مؤكداً "تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، والتي تنتهك قرارات الشرعية الدولية وتقوض فرص استئناف عملية السلام".

وأكد وزير الخارجية السعودي وفقا لتقرير الوكالة: "وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".