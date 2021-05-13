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عاهل السعودية وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر.. ومحمد بن سلمان يهنئ منسوبي وزارة الدفاع

الشرق الأوسط
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العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤدي صلاة عيد الفطر
Credit: SPA

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، صلاة عيد الفطر في نيوم، برفقة عدد من الأمراء.

وأم المصلين عبدالعزيز بن نوح، المستشار بالديوان الملكي السعودي، والذي بين في خطبته " ما لعيد الفطر المبارك من فضائل ومقاصد شرعية، وما أنعم به الله علينا في بلادنا المباركة من نعم كثيرة تستوجب الشكر، ومن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

من جهته أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان صلاة العيد في الرياض، موجها كلمة لمنسوبي وزارة الدفاع عقب الصلاة قال فيها: "العيد مبارك على الجميع وان شاء الله ينعاد عليكم وعلى الوطن وعلى الجميع بحال أفضل وأعوام مديدة ان شاء الله، حبيبت أعايدكم اليوم وأكون معكم في هذا اليوم وأكون أمامكم بشكل مباشر لكن الظروف ما سمحت بهذا ان شاء الله المرات القادمة.."

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