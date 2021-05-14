الجيش الأمريكي: وصول مقاتلات F-18 هورنيت لقاعدة الأمير سلطان بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الخميس، إن مقاتلات من طراز F-18 هورنيت وصلت لقاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية.

هذا الأسبوع | وصول مقاتلات من طراز "إف/إيه-18 هورنت"، إلى قاعدة الأمير سلطان في المملكة العربية #السعودية. ويأتي نشر هذه المقاتلات كجزء من توظيف القوة الديناميكية، لتعزيز قدرة القيادة المركزية الأميركية على ردع العدوان وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة مسؤولية القيادة المركزية https://t.co/3isuH57C3v

جاء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية الأمريكية، حيث أوضحت أن "نشر هذه المقاتلات يأتي كجزء من توظيف القوة الديناميكية، لتعزيز قدرة القيادة المركزية الأميركية على ردع العدوان وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة مسؤولية القيادة المركزية".

وسبق للقيادة المركزية الأمريكية نشر مقطع فيديو حول قدرات قاعدة الأمير سلطان في العام 2019، حيث نشرت مقطع فيديو في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، يظهر عملية هبوط قاذفات B1B الاستراتيجية تهبط في القاعدة السعودية، حيث يحتاج هذا النوع من الطائرات لمدرج مخصص للإقلاع والهبوط.

تهبط قاصفات (B-1B) في قاعدة الأمير سلطان الجوية في 🇸🇦#السعودية بعد الطيران مباشرة من قاعدة (إلسورث)الجوية في ولاية ساوث داكوتا. (B-1B)هي قاذفة إستراتيجي بعيدة المدى قادرة على ضرب أي خصم في أي مكان في العالم. وهذا يدل على قدرة قاعدة الأمير سلطان الجوية على إجراء العمليات القتالية https://t.co/qRrOPXQ3TH

وقالت القيادة المركزية الأمريكية حينها في تعليق على مقطع الفيديو: "تهبط قاصفات (B-1B) في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية بعد الطيران مباشرة من قاعدة (إلسورث) الجوية في ولاية ساوث داكوتا. (B-1B) هي قاذفة إستراتيجي بعيدة المدى قادرة على ضرب أي خصم في أي مكان في العالم. وهذا يدل على قدرة قاعدة الأمير سلطان الجوية على إجراء العمليات القتالية".