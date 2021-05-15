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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت القوات الجوية الإسرائيلية، في بيان لها عبر موقع تويتر، السبت، إن طائرات مقاتلة قصفت مبنى كان يضم منشآت للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس، وأن الحركة استخدمت وسائل الإعلام "كدروع بشرية".

وقال البيان: "قبل فترة وجيزة، قصفت طائرات تابعة لسلاح الجو مبنى متعدد الطوابق كان يضم، من بين أمور أخرى، منشآت عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية لمنظمة حماس الإرهابية".

وأضاف البيان أن "المبنى كان يضم مكاتب لوسائل إعلام مدنية استترت وراءها منظمة حماس الإرهابية واستخدمتها كدروع بشرية".

واحتوى مبنى الجلاء على مكاتب لقناة اللجزيرة ووكالة أسوشيتد برس، من بين وسائل إعلامية أخرى.

وأضافت القوات الجوية الإسرائيلية: "قبل الهجوم، حذّر سلاح الجو المدنيين المقيمين في المبنى ومنحهم الوقت الكافي لإخلاء المبنى"، بحسب البيان.

من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي ، أفيخاي أدرعي، إنه "توجد في المبنى مكاتب إعلامية مدنية تتستر حماس من ورائها وتستخدمها دروعًا بشرية. حماس تضع مصالحها العسكرية في قلب المجتمع المدني".