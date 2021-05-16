توب 5: تصاعد المواجهات في غزة والضفة.. واحتجاجات على حدود لبنان والأردن مع إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحد (CNN) – في ظل اشتعال المعركة وتشديد القصف على قطاع غزة، ظهر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، السبت، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مهرجان تحت شعار "فلسطين تنتفض" ليمتدح أمير قطر ووالده، و رسالة لإسرائيل بضرورة "رفع يدها" عن القدس.

وبين آلاف المشاركين في "المهرجان" الذي أقيم رغم تفشي جائحة كورونا أمام مسجد محمد بن عبدالوهاب في الدوحة، أشاد هنية بدور قطر في دعم الفصائل الفلسطيتية بغزة منذ أن كانت السلطة بيد الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، حسبما أظهرت مقاطع فيديو نشرت له أثناء مشاركته في المهرجان.

ووجه رئيس المكتب السياسي رسالة شكر لأمير قطر الحالي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على دعمه للفصائل الفلسطيني وكشفت وسائل إعلام قطرية أن 10 آلاف شخص من جنسيات مختلفة شاركوا في "ألمهرجان".

وطالب هنية إسرائيل بـ"رفع يدها عن القدس والمسجد والأقصى" لافتا إلى أن الفصائل المسحلة هي الخيار الاستراتيجي لـ"تحرير فلسطين"، على حد تعبيره.

أثار ظهور هنية في الدوحة موجة من الجدل إذ اتهمه البعض بإشعال الحرب في القطاع والذهاب في رحلة استجمام إلى قطر وتم تداول فيديوهات له في منطقة "سوق واقف" السياحية.

علما أن CNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من صحة هذا الفيديو

وكانت قد اشتعلت المعارك بين الفصائل الفلسطينية، على رأسها حماس، وإسرائيل الإثنين، إذ تبادل الجانبان القصف الجوي والصاروخي، على خلفية أحداث حي الشيخ جراح في القدس، ما خلف عشرات القتلى من سكان القطاع وعدد من القتلى من الجانب الإسرائيلي ومئات المصابين من الجانبين.

وفيما يلي بعض التعليقات على ظهور هنية في الدوحة:

رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس #أسماعيل_هنية خلال مهرجان تضامني بالدوحة : #قطر في قلب #غزة وفي قلب #القدس ومع #فلسطين في كل الحروب التي شنت على الشعب الفلسطيني .. #القدس_تنتفض #غزة_تقاوم #غزة_تحت_القصف #كتائب_القسام #سيف_القدس https://t.co/VMb4RisKqS

هنية حماس يقتل شعب فلسطين في غزة و يمشي في جنازته بسوق واقف في قطر! دخلهم حرب و راح رحلة استجمام نعم فلسطين ليست حماس وحماس ليست المسجد الأقصى بل مجرد مرتزقة يستغلون القضية...كما أن حماس نسخة #غزة_الآن من داعش والحوثي و من يدافع عن داعش والحوثي هو من يقف مع حماس اليوم. #امجد_طه https://t.co/SKvYVbQ5Cw