قُتل 10 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، الجمعة، خلال احتجاجات ومواجهات مع القوات الإسرائيلية، في ارتفع عدد القتلى في غزة إلى 122 شخصا بينهم 31 طفلاً. وفي الوقت نفسه، شهدت حدود إسرائيل مع الأردن ولبنان احتجاجات ومسيرات تضامن مع الفلسطينيين.. إليكم ملخص بأبرز تطورات المواجهات.
اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 500 آخرين، بحسب وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطينيين.
حتى عصر يوم الجمعة، قُتل ما لا يقل عن 119 شخصًا في غزة، بينهم 31 طفلاً و19 امرأة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب ما لا يقل عن 830 آخرين. في إسرائيل قُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص، وفقًا للجيش الإسرائيلي، وأصيب أكثر من 200.