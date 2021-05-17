دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دانت الدوحة، الإثنين، استهداف الجيش الإسرائيلي لمبنى الهلال الأحمر القطري، ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، صورا للمبنى.

ونشرت الخارجية القطرية بيانا قالت فيه: "تعرب دولة قطر عن استنكارها وإدانتها الشديدين لقصف قوات الاحتلال الاسرائيلي مبنى الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى"، حسب قولها.

وأضافت الوزارة: "وقد تزامن مع هذه العملية تضرر أجزاء من مستشفى حمد بن خليفة للأطراف الصناعية والتأهيل نتيجة الهجمات المستمرة لمباني محيطة بالمستشفى، كما سبق ذلك استهداف مبنى الجلاء الذي يضم عددا من المؤسسات الإعلامية ومنها مكاتب قناة الجزيرة في قطاع غزة"، على حد تعبيرها.

واعتبرت الدوحة أن "استهداف المؤسسات الانسانية والإعلامية يعد انتهاكا سافراً للقانون الدولي والأعراف والقيم الانسانية"، وفقا للبيان.

ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي لإدانة ما وصفته بـ"التصرف الآثم" وإلى "بذل المزيد من الجهود لوضع حد لسلسلة الجرائم الاسرائيلية في الأراضي المحتلة، لحماية المدنيين والصحفيين والقائمين على العمل الإنساني"، وتابعت بالتأكيد على أنها "لن تألو جهداً في دعم القضية الفلسطينية العادلة والأشقاء في فلسطين"، حسب قولها.

من جانبها، نشرت الخارط تغريدة تضمنت صورا للمبنى، وقالت فيها: "هذه صور لاستهداف مبنى الهلال الأحمر القطري في غزة.رحم الله الشهداء ونسأله الشفاء للمرضى. لم يلق الاستهداف السابق لمبنى الجلاء الذي ضمّ قنوات إعلامية منها الجزيرة اهتماما رسميا، مما يعيد للأذهان في مفارقة عجيبة اجتماع عدد من قادة العالم في عاصمة أوروبية بعد هجوم استهدف احدى الصحف"، حسب تعبيرها.