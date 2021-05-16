توب 5: الأحد أكثر الأيام دموية في غزة.. ونتنياهو يرفض وقف الضربات

من ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 192، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الوقف الفوري للضربات على القطاع، وإدانة السعودية "الانتهاكات الصارخة" لحقوق الفلسطينيين، ومقتل 2 وإصابة العشرات في انهيار مدرجات كنيس يهودي في مستوطنة بالضفة الغربية، ونمو الاستثمارات الأجنبية في الإمارات رغم أزمة كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية 47 فلسطينيًا في يوم الأحد، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في زيادة إلى ما كان بالفعل أكثر الأيام دموية منذ بدء الصراع الأخير يوم الاثنين.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه سيفعل "كل ما يتطلبه الأمر لاستعادة النظام"، وأن "الأمر سيستغرق بعض الوقت".

ندد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بما أسماه "انتهاك إسرائيل الصارخ لحقوق الفلسطينيين" خلال اجتماع افتراضي طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الأحد، وفقا لبيان صادر عن مركز التواصل الدولي السعودي.

لقي شخصان مصرعهما، الأحد، بعد انهيار مدرجات في كنيس يهودي أرثوذكسي في مستوطنة جفعات زئيف بالضفة الغربية شمال غرب القدس، بحسب ما قال قائد شرطة منطقة القدس لمراسلي التلفزيون الإسرائيلي.

بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة في الإمارات 19.88 مليار دولار في العام 2020، أي بنمو يبلغ حوالي 44.2٪ عن العام 2019، رغمة تفشي أزمة كورونا التي طالت اقتصادات العالم والأعمال التجارية حول العالم.