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تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه تثير تفاعلا بتويتر

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات شربل وهبه، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في حوار تلفزيوني مع المحلل السياسي السعودي، سلمان الانصاري، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات وزير الخارجية اللبنانية جاءت في مقابلة على قناة الحرة إلى جانب الأنصاري، الذي نشر جزءا من المقابلة بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "إلى الشعب اللبناني الكريم؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق ’وزير‘ خارجية لبنان أو بالأصح وزير حزب الله شربل وهبة.. أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة.."

وتابع الانصاري قائلا: "الحل واضح؛ (لا لعصابة حزب الله!).. وبالمناسبة؛ الكلام المحذوف من اللقاء أكثر مما عرض! وسأكتفي ’حاليا‘ بنشر هذه الجزئية!".

وتساءل الوزير اللبناني في مقطع الفيديو الذي استشهد فيه الأنصاري: "من قتل الخاشقجي في إسطنبول؟ الذي يقتل الخاشقجي بإسطنبول لا يتكلم بالطريقة هذه،" قبل أن يرد الانصاري قائلا: "بعتم لبنان لأجل إرضاء رغبات حزب الله الذي يسيطر للأسف الشديد على لبنان.."

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، قد هاجم وهبه، الإثنين، مشيرا إلى أنه أضاف "مأثرة" جديدة لتخريب العلاقات مع الدول العربية، وذلك بعد دفاع الأخير عن حزب الله وانتقاده لمن وصفهم بـ"أهل الصداقة والمحبة والاخوة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه التصريحات:

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