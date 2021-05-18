تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه تثير تفاعلا بتويتر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات شربل وهبه، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في حوار تلفزيوني مع المحلل السياسي السعودي، سلمان الانصاري، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى الشعب اللبناني الكريم🇱🇧؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق"وزير" خارجية #لبنان أو بالأصح وزير #حزب_الله #شربل_وهبة. أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة.الحل واضح؛(لا لعصابة حزب الله!) وبالمناسبة؛الكلام المحذوف من اللقاء أكثر مما عرض! وسأكتفي"حاليا"بنشر هذه الجزئية!😉 https://t.co/WqfWwuVLCH

تصريحات وزير الخارجية اللبنانية جاءت في مقابلة على قناة الحرة إلى جانب الأنصاري، الذي نشر جزءا من المقابلة بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "إلى الشعب اللبناني الكريم؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق ’وزير‘ خارجية لبنان أو بالأصح وزير حزب الله شربل وهبة.. أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة.."

وتابع الانصاري قائلا: "الحل واضح؛ (لا لعصابة حزب الله!).. وبالمناسبة؛ الكلام المحذوف من اللقاء أكثر مما عرض! وسأكتفي ’حاليا‘ بنشر هذه الجزئية!".

وتساءل الوزير اللبناني في مقطع الفيديو الذي استشهد فيه الأنصاري: "من قتل الخاشقجي في إسطنبول؟ الذي يقتل الخاشقجي بإسطنبول لا يتكلم بالطريقة هذه،" قبل أن يرد الانصاري قائلا: "بعتم لبنان لأجل إرضاء رغبات حزب الله الذي يسيطر للأسف الشديد على لبنان.."

ان الكلام الذي اطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت باوخم العواقب على #لبنان ومصالح ابنائه في البلدان العربية. (٣/٤)

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، قد هاجم وهبه، الإثنين، مشيرا إلى أنه أضاف "مأثرة" جديدة لتخريب العلاقات مع الدول العربية، وذلك بعد دفاع الأخير عن حزب الله وانتقاده لمن وصفهم بـ"أهل الصداقة والمحبة والاخوة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه التصريحات:

بعد سماعي لمقطع #شربل_وهبة "وزير" خارجية #لبنان أو بالأصح وزير #حزب_الله نصيحة لكل اللبنانيين الشرفاء أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة.الحل واضح؛(لا لعصابة حزب الله!) و انصح الجميع بـ #مقاطعة_منتجات_شربل_وهبة (مقاطعة منتجات لبنان) حتى ينادي ويعرف حجمه. https://t.co/5MTbpYOjaF

الصديق سلمان الأنصاري يكشف "رعونة" وزير خارجية لبنان الذي لا يرضى على حزب الله والذي لا يفقه شيئاً بمبادئ الدبلوماسية والعلاقات الدولية.شكرا كفيت ووفيت https://t.co/afZoVSnMYD

اذا هذه الخمه تمثل دولة فهذه مصيبة !! اعان الله شعب لبنان على ادوات الفرس التي حولت لبنان للإسف إلى حارة من حواري إيران .. قال وزير خارجية قال #شربل_وهبة