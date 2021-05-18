دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر شربل وهبه، وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، الثلاثاء، بياناً عن تصريحاته التي أثارت الجدل ووصفت بـ"المسيئة" للمملكة العربية السعودية ودول الخليج في برنامج على قناة "الحرة".

وقال وهبه في بيان: "يهمني التأكيد، مرة جديدة أن بعض العبارات غير المناسبة، التي صدرت عني في معرض الانفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية، هي من النوع الذي لا أتردد في الاعتذار عنه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضاف: "كما أن القصد لم يكن لا أمس ولا قبله ولا بعده، الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها، لما فيه الخير والمصلحة المشتركين، ودوما على قاعدة الاحترام المتبادل. وجل من لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قد أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية لاستيضاح حيثيات المواقف التي أدلى بها، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأكد دياب حرصه على "أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج ومع جميع الدول الشقيقة والصديقة، وعدم الإساءة إليها، خصوصا أن هذه الدول لطالما وقفت إلى جانب لبنان"، ودعا دياب إلى "تجاوز ما حصل والعودة إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء".

كما أصدرت الرئاسة اللبنانية بياناً قالت فيه إن "بعض ما جاء في حديث وزير الخارجية أثار ردود فعل هدفت إلى الإساءة الى العلاقات الأخوية القائمة بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، وبدا ذلك واضحا من خلال ما صدر من مواقف سياسية إضافة الى الحملة الإعلامية المبرمجة التي رافقتها على رغم التوضيح الذي صدر عن الوزير المعني بأنه لم يسم دول الخليج في معرض كلامه".

وأضاف البيان أن "رئاسة الجمهورية اذ تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، تعتبر أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل أمس يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا".