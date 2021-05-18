نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال مارك ريغيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن الدليل على عمل حركة حماس داخل البرج الذي يضم وسائل إعلامية في غزة (برج الجلاء) وتم تدميره بضربات إسرائيلية، قد تمت مشاركتها مع الحكومة الأمريكية.

جاء ذلك في مقابلة للمستشار الإسرائيلي مع الزميلة هالة غوراني لـCNN حيث قال: "من الواضح للغاية أن حماس كانت تعمل في ذلك المبنى"، في إشارة إلى المبنى الذي كان يضم مكاتب الأسوشيتد بريس وقناة الجزيرة وغيرها.

وأوضح ريغيف: "الدليل هو دليل استخباراتي وهو في غاية السرية، نشاركه مع الحكومة الأمريكية، وقمنا بذلك بالفعل، أنا متأكد أنها مسألة وقت قبل أن يطلع عليه أغلب المسؤولين الأمريكيين ذوي العلاقة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن قد قال في تصريحات الاثنين، إنه لم يطلع شخصيا على التقارير الاستخبارية التي تقف خلف هذه الغارة الإسرائيلية، مضيفا أن بلاده طلبت المزيد من التفاصيل فيما يتعلق "بمبررات" تدمير هذا البرج.