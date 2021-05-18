بين انعدام الأمن الغذائي وانهيار الاقتصاد اللبناني.. رمضان هذا العام أصعب من أي وقت مضى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود على التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية اللبنانية، شربل وهبه ومهاجمته المحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري وأنه "من أهل البدو".

مدن الخلايجة البدو يقودون المنطقه اقتصاديا و تقنيا و ثقافيا و علميا و سياحيا وياتي حاقد ناكر للمعروف لم يصل الى ربع ما وصلوه و يسخر بهم 😄 الكلام رخيص بإمكان كل إنسان أن يتكلم بكلام لا يليق ولكن الواقع هو الفيصل الحمدلله على النعمة التي اكرمنا الله بها #البداوة_فخر_وعز https://t.co/FzirMwa1R2

ونشر الأمير سطام صورا من عواصم ومدن خليجية على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "مدن الخلايجة البدو يقودون المنطقة اقتصاديا وتقنيا وثقافيا وعلميا وسياحيا ويأتي حاقد ناكر للمعروف لم يصل إلى ربع ما وصلوه ويسخر بهم.. الكلام رخيص بإمكان كل إنسان أن يتكلم بكلام لا يليق ولكن الواقع هو الفيصل الحمدلله على النعمة التي أكرمنا الله بها".

استغربت وزير خارجية بهذا المستوى الضحل من التفكير و الوقاحه و بلده قاب قوسين او ادنى من الانهيار التام ويسيء و يتهم دولة شقيقه وقفت وساندة بلده بكل حب و سخاء بهذي الأكاذيب و الإدعاءات الباطلة وتسخر من شعبها بانهم بدو وهي فخر لكل عربي اصيل ! شين و قوي عين #شربل_وهبة https://t.co/wEIlqOk8Ly

وفي تغريدة منفصلة قال الأمير السعودي: "استغربت وزير خارجية بهذا المستوى الضحل من التفكير والوقاحة وبلده قاب قوسين او أدنى من الانهيار التام ويسيء ويتهم دولة شقيقه وقفت وساندة بلده بكل حب وسخاء بهذي الأكاذيب والادعاءات الباطلة وتسخر من شعبها بأنهم بدو وهي فخر لكل عربي اصيل! شين وقوي عين"، مستشهدا بوسم "شربل وهبة".

إلى الشعب اللبناني الكريم🇱🇧؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق"وزير" خارجية #لبنان أو بالأصح وزير #حزب_الله #شربل_وهبة. أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة.الحل واضح؛(لا لعصابة حزب الله!) وبالمناسبة؛الكلام المحذوف من اللقاء أكثر مما عرض! وسأكتفي"حاليا"بنشر هذه الجزئية!😉 https://t.co/WqfWwuVLCH

تصريحات وزير الخارجية اللبنانية جاءت في مقابلة على قناة الحرة إلى جانب الأنصاري، الذي نشر جزءا من المقابلة بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "إلى الشعب اللبناني الكريم؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق ’وزير‘ خارجية لبنان أو بالأصح وزير حزب الله شربل وهبة.. أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة.."

وتابع الانصاري قائلا: "الحل واضح؛ (لا لعصابة حزب الله!).. وبالمناسبة؛ الكلام المحذوف من اللقاء أكثر مما عرض! وسأكتفي ’حاليا‘ بنشر هذه الجزئية!".