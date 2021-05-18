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بصور مدن "الخلايجة البدو".. أمير سعودي يرد على شربل وهبه وزير خارجية لبنان

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود على التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية اللبنانية، شربل وهبه ومهاجمته المحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري وأنه "من أهل البدو".

ونشر الأمير سطام صورا من عواصم ومدن خليجية على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "مدن الخلايجة البدو يقودون المنطقة اقتصاديا وتقنيا وثقافيا وعلميا وسياحيا ويأتي حاقد ناكر للمعروف لم يصل إلى ربع ما وصلوه ويسخر بهم.. الكلام رخيص بإمكان كل إنسان أن يتكلم بكلام لا يليق ولكن الواقع هو الفيصل الحمدلله على النعمة التي أكرمنا الله بها".

وفي تغريدة منفصلة قال الأمير السعودي: "استغربت وزير خارجية بهذا المستوى الضحل من التفكير والوقاحة وبلده قاب قوسين او أدنى من الانهيار التام ويسيء ويتهم دولة شقيقه وقفت وساندة بلده بكل حب وسخاء بهذي الأكاذيب والادعاءات الباطلة وتسخر من شعبها بأنهم بدو وهي فخر لكل عربي اصيل! شين وقوي عين"، مستشهدا بوسم "شربل وهبة".

تصريحات وزير الخارجية اللبنانية جاءت في مقابلة على قناة الحرة إلى جانب الأنصاري، الذي نشر جزءا من المقابلة بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "إلى الشعب اللبناني الكريم؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق ’وزير‘ خارجية لبنان أو بالأصح وزير حزب الله شربل وهبة.. أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة.."

وتابع الانصاري قائلا: "الحل واضح؛ (لا لعصابة حزب الله!).. وبالمناسبة؛ الكلام المحذوف من اللقاء أكثر مما عرض! وسأكتفي ’حاليا‘ بنشر هذه الجزئية!".

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